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聚餐變留醫　內地一家12人打邊爐集體煤氣中毒

環球政經 12:48 2020/12/19

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黑龍江佳木斯一家12到火鍋店打邊爐，結果發生集體煤氣中毒，雙方也為醫藥費爭呦。綜合內媒報道，齊女士全家12人到火鍋店聚餐，但因店內無排風系統而且處於密風狀態，令他們陸續出現頭暈、嘔吐等症狀，到及後醫院求醫，證實為有不同程度的一氧化碳中毒。

齊女士指，由於83歲老人在生日時想吃炭爐火鍋，所以便一行12人到火鍋店慶生。齊女士的女兒疑似是吃錯食物，而全身發軟暈倒，被送院治理，然而齊女士的女兒在中途醒來，其後又折返回火鍋店進食。不過，在火鍋店內，齊女士一家也陸續出現不適，其兒子更是渾身僵硬一暈倒在地上，送院後被證實為一氧化碳中毒。

齊女士表示，花了約人民幣28700元的醫藥費，而店家則付了16000元並沒有歉意。而店家則解釋指，由於生怕小孩冷，於是便沒有開窗，商家稱店內確實未開排風。

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責任編輯：黎淑雯

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