【新冠疫苗】美FDA正式批准使用Moderna疫苗 料周一起可接種

新冠肺炎疫情肆虐，多國亦加快通過新冠疫苗評估。美國食品及藥物管理局 （FDA）正式批准緊急使用Moderna疫苗。Moderna疫苗為輝瑞（Pfizer）疫苗之後，第二種被美國FDA獲批緊急使用的新冠疫苗。美國總統特朗普亦在Twitter撰文，恭賀Moderna疫苗獲批。

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華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周五表示，預計美國可在下周初開始接種這款疫苗，希望可在周一或周二就能接種。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）指，美國現有兩款疫苗可以接種，代表FDA已在應對新冠疫情上再踏出重要的一步，疫情每日令美國住院人數及死亡人數不斷增加。

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美國原定訂購了1億支Moderna疫苗，其後於上周同意再購買1億支，合共2億支Moderna疫苗，當中首1億支已開始進行生產。

獲FDA批准緊急使用授權後，Moderna疫苗最快於24小時後開始運送到美國各地，目標於下周一早上配送完成。

Moderna疫苗的存放要求相對較輝瑞疫苗寬鬆，在攝氏2度至8度的標準冰箱溫度下可存放30天，於攝氏零下20度的環境下，更可保存6個月，要運送至鄉郊及偏遠地區，相對容易得多。

責任編輯：林嘉莉