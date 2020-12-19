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【美股收市】「四巫日」道指回吐124點 儲局允恢復回購利好銀行股

股市 05:26 2020/12/19

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美股周五為「四巫日」，即指數期貨、指數期權、個股期貨、個股期權均於同日結算，投資者觀望國會紓困方案談判的進展。由於疫情繼續惡化，中美關係轉趨緊張，在多項不明朗因素困擾下，美股輕微破頂後反覆回吐，尾市跌幅收窄。

道指收市跌124點，報30179點。標指收市回吐13點，報3709點。納指跌9點，報12755點。全周計，道指、標指、納指分別累升0.4%、1.3%、3.1%。

聯儲局最新披露，允許銀行業在壓力測試之後，有條件恢復股票回購。消息刺激銀行股在市後時段全線抽高，花旗升逾4%，高盛漲逾3%。

電動車生產商特斯拉(Tesla)周五收市正式晉身標指，股價創新高， 收市升6%，報695美元。自11月中旬傳出納入標指的消息後，特斯拉累飆約60%。

市場亦繼續關注美國紓困法案談判進展，共和民主兩黨領袖均表示，預料很快達成新紓困計劃。惟最新的方案料規模僅約9,000億美元，遠低於今年中時商議的方案。據報兩黨議員周末將留守首都華盛頓等候消息，以便談判達成共識後馬上通過法案。白宮發言人Ben Williamson也表示，特朗普對於國會領導人在未來48小時內通過法案樂觀以待。
聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，相信經濟復甦還有很長的路要走，但預期明年美國經濟增長4%以上。未來幾個月經濟形勢面臨挑戰，但相信新冠疫苗研發及接種的進展樂觀，而國會出台更多財政政策支持經濟。
紓困法案憧憬下，美滙指數喘穩，昨日於90附近爭持。疫苗正開始在各地接種，利好經濟復甦和石油需求，紐約期油創9個月新高，收報49.1美元，升1.53%。全周計，紐約期油累升5.43%，連續7周上揚；布蘭特期油累升4.58%。

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 財政政策 疫情 美股 特朗普 中美關係 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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