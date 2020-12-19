【油價走勢】美國頁岩油產量明年恐大跌25%　有望推升油價

受新冠疫情衝擊，今年全球石油價格暴跌，4月份時更曾錄得負油價。挪威能源諮詢公司Rystad Energy預計，2021年美國頁岩油產量將減少四分之一，即每日減產20萬桶；這一損失可能會抵消2021年全國石油產量增長的預期。今年以來，北美多家石油生產商陸續申請破產保護，成為明年頁岩油產量下跌的主因。

Rystad Energy表示︰「北美石油勘探生產公司的破產影響著整個石油行業。預計到2021年底，美國石油的大部分增長將被過去兩年破產重組公司的產量下降所抵消，因為大多數公司的開採活動目前處於減少階段，新油井活動有限。」

石油產量暴跌，意味着供應則減少，有利油價明年進一步反彈。然而，隨着清潔能源的崛起，汽車行業電動化，預期長遠而言石油在需求側上也會減少。此外，石油輸出國組織明年亦計劃縮小減產規模，或會令油價升幅受限。

油組增產或填補缺口

石油輸出國組織及俄羅斯等盟友決定明年1月開始，將減產力度略為縮小，並決定明年將每月召開會議，決定後續的產油政策。石油輸出國組織23個成員國與俄羅斯等非油組主要產油國，周四開會後同意明年1月開始，將每日減產力度縮小50萬桶，至到減產720萬桶，目前減產規模是每日770萬桶。

另外， 由明年2月開始，油組將每月舉行部長級會議， 決定未來幾個月的產油政策； 往後每次縮小減產規模， 每日幅度最多將不超過50萬桶。

在美國頁岩油受重挫的同時，另一方面，美國天然氣產量並未受到疫情的太大影響，據統計美國陸地天然氣總產量每天增加約85億立方呎，其中一部分是與石油產量相關聯的伴生氣。破產重組的石油商在阿巴拉契亞和海恩斯維爾地區仍然活躍，預計這兩個地區的天然氣產量不會出現明顯下降。

相關文章︰【油價走勢】布蘭特期油重上50美元大關 今年3月以來首次

【中美關係】中海油：密切跟蹤納入黑名單後續進展 大和：股價短期有負面影響、長遠受惠油價回升

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

https://bit.ly/2LiXWoc

編輯︰侯景成