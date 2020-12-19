【互聯網監管】阿里京東美團閱文接連出事　掀起大監管時代序幕？

▲ 互聯網監管連番來襲，阿里巴巴和閲文周一已因違反《反壟斷法》而被罰款

由螞蟻集團上市觸礁開始，再到《反壟斷法》罰款，然後去到近日的官媒抨擊及互聯網存款產品下架，種種跡象均顯示監管互聯網行業的壓力愈來愈大。事實上，互聯網監管並非中資公司獨有現象，歐美亦同樣有類近行業監管，例如歐盟周二公布的《數碼服務法案》及《數碼市場法案》草案，更加劇科技巨頭拆骨風險。投資界認同，大監管時代正迫近，科網龍頭難再現「野蠻生長」經營模式。

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環一證券研究部董事李聲揚分析，環球科網龍頭公司規模愈來愈大，變相威脅中小企生存空間，同時政府亦愈難規管，故各國今年起趁機提早出手監管，形容這將成往後重大主題，「肯定不會走回頭路」。

針對中資互聯網公司，李聲揚指出，除了螞蟻集團上市觸礁外，美團等公司亦受政策消息影響，認為內地出手監管並非針對個別公司或個別人士。他強調，監管政策不會令互聯網公司經營上陷入「生死存亡」的困境，但過往「野蠻生長」的時代已過，龍頭科網股風險溢價將見增加，明年更有機會跑輸。

投資者如若希望買入科網股，李聲揚籲關注網易 （09999） 等第二梯隊公司，皆因相關股份受規管的機會較低。

人工智能或成下個受監管領域

對於往後風眼，利達資產管理基金經理黃耀宗指業務範疇與民生愈貼近的人工智能領域，監管風險愈大，並引用Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的說法，指不受監管的人工智能，將「可能比核武器更危險（Potentially more dangerous than nukes）」。

對於焦點互聯網股ATM（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ），他指相關股份暫未看到很大的向上「催化劑」，現階段「不值得特別增持」，但亦不應該完全沒有相關股份持倉。

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編輯：莫亦熙