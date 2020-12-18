【美股焦點】瑞信下調評級至「跑輸大市」 PLTR股價下挫4%

上市不足半年的Palantir（US：PLTR）大受追捧，股價至今已大升275%。瑞信周五（18日）指，公司前景會比現在更好，但認為現時的估值已調離基本因素，故將其投資評級由「中性」下調至「跑輸大市」，惟目標價卻由13美元提升至17美元，與現價比仍有35%的下跌空間。開市PLTR股價曾下挫4%，現時則跌3.49%，報26.36美元。

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瑞信分析師Brad Zelnick認為，PLTR現時的股價比該行預測的最樂觀目標價高出50%，企業價值/預測收入增長比率達46倍，認為股價已調離基本因素。不過，他仍然調高公司目標價，因預期來自政府部門的收入增長持續性更強。

上周一（7日）PLTR宣布獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）為期3年、合共4440萬美元的合約，爲FDA提供數據集成和分析服務，當日股價便大漲12%。

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