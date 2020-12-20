【2021展望】晉裕予恒指明年目標29200點 推介10隻港股 看好金價明年上試2100美元

本地財富管理機構晉裕集團發表明年股市展望和投資策略。晉裕認為，明年環球經濟將逐步回復正常，料本港今年GDP負增長7.5％，明年將回復正增長3.7％。至於內地方面，料今年GDP增長率為1.85％，預期明年增長8.24％。晉裕預期，明年恒指24500點有支持，目標上望至29200點, 並同時推薦10隻港股。

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晉裕2021年推介10大港股一覽:

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內地股市方面，晉裕預測明年滬深300指數4115點有支持，目標為5280點；上證指數2830點有支持，目標則為3550點。

晉裕亦預期，明年環球股市場將出現「先低後高」，目前整體市盈率仍然較高，較過去５年平均為高，故預期股市在明年首季將進入估值收縮期。另因為預期環球股市的企業盈利將隨著強勁的經濟復甦而得到大幅度的調升，故認為整體環球股市將達到略高於雙位數的升幅。美股方面，標普500指數目標4000點，納指則看14300點。晉裕也同時推介部分美股，包括微軟(美:MSFT), 亞馬遜(美:AMZN), TESLA(美:TSLA), 和 SQUARE(美:SQ)等。

晉裕亦指，環球央行持續的超寬鬆貨幣政策將繼續利好金價，加上通脹預期持續，令實際利率進一步走低，促使金價上行，料金價可上試2100美元。

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