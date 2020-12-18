【新股IPO】Vesync2148首日掛牌升59% 一手帳面賺3280元

Vesync（02148）首日掛牌表現造好，最高曾升至10.4元，較招股價5.52元升88.4%，收市報8.8元，升59%，成交近25億元，不計手續費，一手帳面賺3280元。Vesync招股錄得近近35.8萬人認購，超額認購537倍，一手中籤率1.54%，需認購75手才能穩獲一手。

來自深圳的Vesync為綫上銷售自主設計開發的小家電及智能家居設備，亞馬遜是其主要線上銷售平台。主要銷往美國、加拿大、英國、德國、法國、西班牙、意大利及日本等海外市場。

根據弗若斯特沙利文報告，在小家電零售商中，Vesync於去年在美國透過亞馬遜產生的零售額排名第三及透過所有線上渠道產生零售額排名第五，而公司生產的空氣淨化器及空氣炸鍋零售額更分別在其類別中排名第一及第二。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正