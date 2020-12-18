【iPhone增產】投行估明年iPhone出貨量達2.5億部　破2015年最高紀錄

▲ iPhone明年出貨量有望再創新高。

蘋果公司（美︰AAPL）近年已不再披露iPhone的銷售數據，有分析認為其iPhone銷增長其實早已「見頂」。惟美國投資銀行Wedbush預計，明年iPhone的出貨總量有望達到2.5億部，這將打破2015年2.31億部出貨量的紀錄高位。

Wedbush進行的供應鏈調查顯示，iPhone 12系列機型的市場需求甚至超過了此前樂觀的預測。蘋果今年10月發布了iPhone 12系列手機，包括4款機型，它們分別是iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。4款機型均支持5G網絡，且都配備OLED屏幕和A14晶片。

Wedbush分析師Daniel Ives表示，未來數月，iPhone 12的「超級周期」將繼續對蘋果股票構成重大利好，該行維持160美元的目標價。該行根據最近的供應鏈調查，預計今年第四季度，iPhone的產量將達到9500萬部，比Wedbush及華爾街分析員共識的最初預測的高約35%。

早前亦有報道稱，蘋果已經與供應鏈合作，在2021年上半年將iPhone的產量提高30%，達到約9600萬部。在這9600萬部iPhone中，並不全是iPhone 12系列，有一部分是iPhone SE和iPhone 11機型。

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編輯︰侯景成