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【大行點睇？】瑞銀：本地股下年玩收息概念　睇好8隻股票

股市 11:15 2020/12/19

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瑞銀預期，收息股可現估值向上重估空間。

港股快將收爐，市場普遍料環球經濟復甦下，股市明年走勢將見理想。究竟本地股明年會有甚麼焦點值呢？大行瑞銀近日發表報告，預期反映本地股表現的MSCI香港指數明年股息率可達3.2%，並形容收息股將成主題，點名8隻看好股份。

點擊細看瑞銀推薦8大股份

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瑞銀在報告中指出，市場已大致反映了盈利復甦的利好因素 （earnings recovery is largely priced-in），僅予MSCI香港指數目標價12300點，相當於只有約4%潛在升幅。不過，瑞銀同時指出押注MSCI香港指數可同時擁有約3.2%的股息回報，相信收息策略可成明年其中一項本地股主題。

瑞銀稱，疫情大爆發下，不少MSCI香港指數成份股資產負債表仍然穩健，今年負債率（debt-to-equity ratio）僅增加約80個點子，至23%。在環球利率低企，以及企業明年現金流大有機會隨疫情受控而改善的前提下，相信收息股將獲估值向上重估 （re-rating）空間。

瑞銀補充，疫苗有望面世，「封關」等措施明年或放寬，特別利好地產、交通、濠賭等行業股份，預期人流活動重趨活躍亦將成明年其中一投資主題。

【美國制裁】大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股　港股受累遠多於A股

【恒指三萬】瑞信：恒指明年睇30000點　加大部署傳統股

【恒指三萬】滙豐私銀：互聯網平台監管長綫有利　恒指明年底睇29970點

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編輯：莫亦熙

香港股票 MSCI香港指數 香港 瑞銀 潛在升幅 目標價 疫情 出入境管制

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