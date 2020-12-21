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【聖誕節】疫情下佳節新網購模式　講求無縫購物體驗

科技 08:30 2020/12/21

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疫情持續影響全球，市民減少社交活動，社交媒體因此成為了重要的平台，幫助大家獲取不同事物的最新資訊、進行網上購物及與朋友聯繫。根據Facebook YouGov 合作進行的「2020年節日消費模式調查」顯示，在疫情期間，每10個受訪者中便有7個比以往花更多時間使用流動裝置，尤其是X世代和嬰兒潮世代的人。隨着疫情持續加上佳節臨近，相信會有更多市民透過互聯網進行購物活動，商家應把握機會增添客源並增加銷售額。

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61% 的香港受訪者表示，他們在佳節時期會比平常更常發掘新產品。42%受訪者表示，他們會透過社交平台尋找靈感以購買合適的產品作送禮或自用，而價格匹配是他們在進行購物前首要的考慮因素。網上消費為顧客帶來便利，但亦有受訪者指出，他們在進行網上消費時遇到不少阻力，例如產品資訊過於複雜、字體太小和圖片過於模糊等 。

商家提供的購物體驗會影響顧客的消費意欲。因此，商家可以透過Facebook 商店及Instagram 購物功能發布清晰的產品圖片，並配以簡短的產品資訊，以便顧客在應用程式上直接進行購物消費。商家亦可以提供門市自取或送貨等服務，以締造一站式的購物體驗。此外，他們更可借助Messenger、Instagram Direct 或 WhatsApp等通訊平台給顧客提供查詢服務，釋除顧客對產品或訂單的任何疑慮，並建立品牌的忠誠度。 

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71%受訪者  主動搜尋喜好禮物
每逢佳節臨近或大型促銷活動，都會吸引不少人前往實體店消費。雖然礙於疫情關係，市民減少外出活動，但商家可以靈活地利用社交媒體與顧客接觸，例如透過直播功能舉辦不同的佳節限定活動，或邀請產品專家及名人宣傳品牌，直接向顧客推銷產品。故此，顧客可使用手機、電腦或將流動裝置連接至電視觀看直播，以傳送表情符號和留言的方式與商家互動，更可直接於網上購買產品。

另外，有71%的香港受訪者表示，他們會在臨近佳節時搜尋合適自己的禮物。在顧客面對眾多商品的情況下，商家應如何應、突圍而出呢？社交媒體提供不同的功能，讓商家發揮創意宣傳品牌。例如商家可以利用Facebook擴增實境廣告讓顧客產品互動，不論唇彩顔色或是頭飾配搭，顧客都需親身到訪實體商店仍能選出心儀的產品。有趣的廣告能促使顧客拍攝相片或影片，並上載至限時動態或動態消息帖文，有效增加商品和品牌的曝光率。商家亦可透過建立動態廣告，上載產品及宣傳活動的資訊，系統便會自動為每項產品找出合適的客戶群，並向他們推廣相關性最高的產品。

撰文 : 余怡慧 Facebook台灣及香港總經理

欄名 : Smart World

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