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【2021展望】恒生指數有望升至30700點、大型中資銀行值得關注

股市 10:00 2020/12/19

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恒生指數現時市盈率約14倍；考慮到恒生指數納入更多新經濟股進入指數，恒生指數的合理市盈率應該有所提升。

2021年將至，外界展望來年股票市場表現，本文將通過估值水準，預測盈利增速和股息率這三個維度來判斷港股來年走勢。

恒生指數有望升上30700點 

恒生指數現時市盈率約14倍；考慮到恒生指數納入更多新經濟股進入指數，恒生指數的合理市盈率應該有所提升，現在的估值水準並不昂貴。

至於預測盈利增速方面，預期2021年恒生指數能帶來+20%盈利增長；另外，恒生指數的股息率維持在3%水準。綜合以上因素，預計來年恒生指數可以有溫和漲幅，有望攀升至30,700點水準，潛在回報率為+15%。

投資者可留意大型中資銀行

近月人民銀行行長發表講話，對於來年貨幣政策正常化，樂於見到向上傾斜的國債收益曲線。從2005年開始中資銀行陸陸續續IPO以來，2020年有望成為唯一一年錄得盈利倒退的年份。

近日中資銀行股價有所調整，源於人民銀行和銀保監會共同發佈的《系統重要性銀行評估辦法》，市場擔心中資銀行需要進一步提高資本充足比率。其實大型中資銀行現有資本充足比率已經3-5%高於銀保監會要求水準，大型中資銀行並沒有進一步集資的需要。隨著貨幣政策正常化，加上穩定而慷慨的股息率，市淨率卻處於全球銀行股估值的最低梯隊，大型中資銀行值得投資者關注。

撰文 :  瑞士盈豐銀行執行董事韓焯林博士

香港股票 貨幣政策 新經濟股 中國銀行保險監督管理委員會 銀行 新經濟 股票

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