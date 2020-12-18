【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股

瑞銀發表明年港股展望，給予以本地股為主的MSCI香港指數明年目標為12300點，即等同2022年預測市盈率14.9倍及3.5%周息率的估值。瑞銀預期，明年及後年的盈利增長分別達33%和15%。該行認為，現時指數水平已反映盈利復甦，而企業疫情後的業務以至派息，由低谷恢復至正常狀態，成明年推升指數的動力。

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展望明年，瑞銀看好本港多個行業，能受惠於限聚令等措施鬆綁及港府成功在首季買入200萬劑疫苗，使確診人數受控。瑞銀當中較看好四大板塊，包括濠賭、運輸、零售地產及高息股。該行推介其中8 隻港股，並同時看淡另外3隻港股。

瑞銀2021年看好的8隻，及看淡的3隻港股一覽：

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