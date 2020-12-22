【輪•流轉@iM網欄】揸貨過假期？ 假期揸窩輪牛熊證要考慮咩？

聖誕新年在即，今年因為疫情關係，大家難以外出盡情慶祝，但現在最最最重要的還是身體健康，安全至上；讓我在此祝願各位百毒不侵，萬事平安。

進入正題，在放假前，窩輪牛熊證投資者必要面對一個問題︰「揸唔揸貨過假期呢？」。第一要評估的是，假期後出現裂口風險的可能性。內地股市並沒有聖誕節假期，而美股今年則跟港股一樣，12月25日(星期五)休市，12月28日(星期一)復市，今年的假期相對往年短。不過，我們亦不可以排除在港股放假期間，一旦外圍或內地出現突發事情，港股需要到假期後才能反映相關變化，這便有機會構成裂口風險；特別是牛熊證，如果其收回價跟相關資產價格的距離近，假期後一復市，牛熊證便可能被強制收回。因此，若投資者選擇持有牛熊證渡過長假期，應該考慮一些收回價相距相關資產價格水平較適中，甚或較遠的證，以減低潛在裂口出現帶來的收回風險。

持窩輪過假期 首要考 慮 時間值損耗

而如果投資者考慮是否持有窩輪放長假期，首要留意的是時間值損耗。一隻窩輪的價格由內在值及時間值組成，當時間過去，即使相關資產價格未有變化，輪價每日亦因為時間值損耗而下跌。

那如果想持倉過長假，可以如何減少時間值損耗的影響呢？方法之一是選擇年期較長、貼價至輕微價外的窩輪，但要留意，就算是長年期、貼價至輕微價外的窩輪並非沒有時間值損耗，只是時間值相對輪價的每日扣減幅度相對較低，所以投資者若長時間持有長期貼價輪，每日仍要付出時間值。

假期前留意窩輪牛熊證的到期日

窩輪的最後交易日為到期日前四天，至於牛熊證的最後交易日則是到期日之前的一個交易日；而今年12月24日及12月31日為半日市，於窩輪牛熊證的到期結算，仍視為一個交易日；例如一隻窩輪的到期日為今年12月31日，減去公眾假期後，其最後交易日就是12月24日。投資者若沒多加留意的話，有可能會忽略了需要扣減公眾假期的日子，誤以為假期後仍有時間，可以趕及在最後交易日前沽出手上持貨。故此，投資者謹記於假期前，於報價機或各大發行商網站的網站查閱輪證的到期日及最後交易日，避免因誤會而錯過沽貨機會。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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