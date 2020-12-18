科學家發現新真菌 可寄居蒼蠅變「喪屍」

丹麥科學家發現兩款新品種真菌，寄居在蒼蠅身上後，可令蒼蠅變成「喪屍」。

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新發現的兩種真菌，先會在成年的蒼蠅上寄生，再慢慢蠶食蒼蠅的肌肉組織、生殖器官及脂肪等，期間蒼蠅並不受真菌影響，可如常活動及與其他蒼蠅交流。其後真菌將慢慢在牠的肚上蛀出一個個洞口，再於洞口如砲彈般射出「孢子」，感染其他蒼蠅。

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科學家表示，這兩種真菌在寄生的過程中釋出與安非他命相似的物質，讓蒼蠅在被蠶食的同時，維持高漲情緒活動; 真菌同時會釋出另一種物質，防止有其他微生物接觸蒼蠅的傷口。最後該蒼蠅會被真菌蠶食至剩下外殼，並在數小時後死亡。

科學家補充指，該兩種真菌僅會感染丹麥蒼蠅，加上只會感染當中極少數，人類不必擔心會因感染這種真菌變成喪屍。

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