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意大利聖人聖血無液化 民眾憂來年發生災難

環球政經 19:02 2020/12/18

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意大利拿坡里(Naples)一間安放著前主教聖真納羅（San Gennaro）血液的教堂，每年神父均會取出血液觀察是否液化，象徵對來年的預測，唯今次血液未有液化，民眾擔心可能是下年發生災難的預兆。

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聖真納羅於三世紀擔任鄰近拿坡里的貝內文托（Benevento）主教，死後他的骨頭和鮮血被安放在拿坡里大教堂。後人一直視聖真納羅為拿坡里的守護聖人，並自1389年教堂每年均會取出聖真納羅血液3次，進行「聖血奇蹟」，讓民眾見證聖血液化過程。

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當地民眾相信，若聖血3次均有液化，來年即會好運。修道院長哥里奧本月16日再次進行「聖血奇蹟」，但聖血一直未能液化。雖然教廷從未承認，但民眾對於聖血未能 液化，均認為是戰爭、疾病等預兆。

拿坡里樞機塞佩回應事件指，奇蹟未有發生，更要對聖真納羅作深刻的奉獻，以他的名一起面對困難，又安慰民眾不要過於沮喪。

過往聖真納羅的血液亦發生未能液化的情況。1939年聖血無液化，同年爆發第二次世界大戰；1980年意大利南部發生6.9級伊爾皮尼亞大地震，同樣聖血未有液化。

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撰文 : 林展鋒

意大利 災難 地震 戰爭
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