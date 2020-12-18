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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】到馬拉客什觀光

名人薈萃 21:09 2020/12/18

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我已不是首次到馬拉客什觀光，但今次和穆罕默徳一齊遊玩，感覺特別開心。

今天我倆到廣場內午餐後，於廣場內遊覽，穆罕默徳突然停留在一個地攤參觀，隨後拿起一條民族手鏈幫我帶上手腕，他和老闆交談，這刻我意識到他想買這條手鏈。我立即跟穆罕默徳說不用買給我，但他聽不入耳了，並付了錢。行了不久，他又到一間商店，他又隨即為我帶上介子，問我喜歡嗎? 我正想推絕他不要再花錢時，他又付款了。

其實這些飾物，若我在逛商舖時只會觀賞，但絕不會購買。事實上，除了媽媽送贈的玉鐲外，我不會配帶飾物，不是由於價錢貴或平，只是我不太喜歡配帶飾物。所以，這次穆罕默徳送贈這些飾物，知道他的誠意，自己亦乖乖帶上他送贈的飾物。

簡單的飾物，盡在不言中。

不過，我雙眼被售買琳瑯滿目的乾果店吸引著，穆罕默徳代為問價錢，他說太貴了。其實相比起香港售價，這處的乾果價錢相當便宜，而且十分新鮮。穆罕默徳說，我們可返回沙漠時購買，那處市集乾果的價錢較平，選擇也很多。

這夜遊覽廣場後，返回民宿途中，沿途上不少觀光遊行社介紹我參加沙漠團，其中一名當地人向我介紹沙漠團時，穆罕默徳反應相當快，他向該職員說了很多話，最後他拖著我走，我問穆罕默徳剛才你們說了甚麼? 他說：「我們是從沙漠來的，這些地方已去過了，沙漠相片，她影了不少相片，比你們拍的相片更靚更美呢!」

商店售賣的貨品琳瑯滿目。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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