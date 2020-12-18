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【美國制裁】美國商務部正式宣布將中芯列入實體清單

股市 20:15 2020/12/18

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美國商務部正式宣布，將中芯國際（00981）添加到實體清單中。

美國商務部正式宣布，將中芯國際 （00981） 添加到實體清單中。商務部表稱，中芯國際與中國軍方有聯繫，中國政府亦正推動「軍民融合」策略，故美方採取這一行動來保護國家安全。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中表示，美國不容許本土先進科技協助日益好戰的競爭對手。

羅斯指出，實體清單是確保中國無法「憑着中芯去利用美國技術支持其軍事行動」的必要措施。

外電早前引述消息人士稱，美國商務部將在實體清單上新增約80家企業和關係企業，而且全部是中國公司。消息人士表示，即將列入這份制裁名單的企業，包括美國聲稱與解放軍有所聯繫的企業，例如協助解放軍在中國南海建造人工島，並協助人工島軍事化的公司，和遭指控侵犯人權的公司。

事實上，美國商務部在9月時已要求供應商出口特定設備予中芯國際時須申請牌照，因設備可能被用於軍事用途，為「不可接受的風險」。美國國防部上月再將中芯國際加入「中國軍方企業」名單，意味美國投資者將被禁止持有或交易中芯國際股票。

中芯國際其後多次強調，與中國軍方毫無關係，公司產品及服務均用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為。有業內人士分析，美國早前制裁只涉及特定的美國設備或軟件供應，但納入「實體清單」將打擊所有使用美國技術的產品和服務。

相關文章【美國加碼制裁】中芯國際傳遭美國納入「實體清單」 全日跌逾5%

【台積電TSMC】台積電董事長劉德音︰沒看到客戶砍單　尊重蔣尚義轉投中芯決定（第二版）

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編輯︰侯景成

香港股票 中芯國際（00981） 中華人民共和國商務部 美國

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