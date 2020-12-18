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【每日焦點】Sony宣布暫時下架《Cyber​​punk 2077》　Apple Watch將新增Touch ID及屏下隱藏式鏡頭

科技 20:22 2020/12/18

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Sony宣布暫時下架《Cyberpunk 2077》；Apple Watch將新增Touch ID及屏下隱藏式鏡頭。

由波蘭遊戲開發商CD Projekt Red推出的年度巨作《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》，成為近期網絡遊戲熱話。不過，其實際運行的表現，卻出現了不如理想的效果。最近有不少Xbox One及PS4主機玩家反映，在遊玩過程中遇到不少錯誤問題，整體遊戲體驗差，並要求退款。索尼（Sony）日前表示，會向所有透過PlayStation Store購買遊戲的買家退款，同時亦會將遊戲下架，直至另行通知為止。

【機迷熱話】索尼PlayStation暫時下架《Cyber​​punk 2077》　並為玩家提供全額退款

另一方面，據外國媒體報道，蘋果（Apple）最近向美國版權及商標局，申請兩項Apple Watch設計專利。Apple未來有機會在Apple Watch側邊新增Touch ID按鈕，可用作識別用戶、進行設備解鎖等功能，另外用戶在進行Apple Pay交易時，也可提升安全性。

此外，Apple Watch或會新增屏下隱藏式鏡頭，即在屏幕内加入隱藏鏡頭及閃光燈，並使用分層顯示屏技術，當用戶使用該功能時才會顯示。

Apple Watch兩項新專利曝光　或新增Touch ID及屏下隱藏式鏡頭

責任編輯：施雯雯

流動裝置 遊戲設置 PlayStation Apple Sony XBOX Apple Pay Apple Watch

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