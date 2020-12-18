【銀色債券2020】銀色債券派彩　4.5萬人獲最多14手

政府今日（12月18日）公布在第5批銀色債券（Silver Bond）的認購及配發結果。據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截至12月11日下午2時為止，認購期內共收到13.5萬份有效申請，申請的債券本金總額達432億元。銀色債券的最終發行額為150億元，最多可獲14手，約4.5萬份申請獲配發14手債券。

政府表示，全部有效申請均可獲配發債券。約5.6萬份認購13手或以下債券的申請，獲全數配發所申請的債券；餘下的約7.8萬份申請（即認購13手以上者），均將先獲發13手債券，並進行抽籤，其中約4.5萬份申請將獲配發多一手債券。

銀色債券將於12月22日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。財政司司長陳茂波表示，本批銀色債券獲長者踴躍認購，顯示銀色債券的發行確能為長者提供一個穩定可靠的退休資本投資選擇，同時可進一步促進本地零售債券市場的發展。我們稍後會因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的下一步安排。

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今期銀色債券的保證息率為3.5厘，即持有1萬元債券，每年可獲350元利息，持有3年可取回全數本金，可謂穩賺不賠。

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責任編輯：葉卓偉