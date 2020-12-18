【桑拿文化】聯合國世界無形文化遺產之一 芬蘭桑拿文化榜上有名

芬蘭人向來熱愛桑拿文化，這個文化於周五(18日)正式納入聯合國教科文組織(UNESCO)的世界無形文化遺產名單中。



據法新社報導，芬蘭現時約有550萬人口，估計全國約有300萬間桑拿房；桑拿浴是芬蘭的傳統習俗，並追溯至幾百年前，對當地人而言，不時獨自一人或與其他人一同在桑拿房中靜靜冥想，是一項十分神聖的例行活動。在芬蘭人的住所內或是游泳池等地方，桑拿房無所不在，當地更會在攝氏85度的蒸氣中通常會赤身裸體。UNESCO表示，桑拿文化是芬蘭人生活中不可或缺的一部分，不但是日常洗澡的環節，而且代表人們洗滌身心靈，從而獲得內心的平靜。

有「千湖之國」之稱的芬蘭，當地人會在冬天時將結冰的湖面鑿洞，在蒸桑拿後接著在冰冷的湖中游泳，直言這樣可以增進身心健康。另外，芬蘭領導人經常邀請各國領導人和外國貴賓邊享受桑拿浴，邊商談政治要事；冷戰時期，芬蘭總統吉科寧（Urho Kekkonen）還利用「桑拿外交」奠定與鄰國蘇聯之間關係的基石。

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責任編輯：潘曉豐