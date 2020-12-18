【買樓理財】啟德前景無限好　可惜業主趕住沽　低市價6%益首置客

市場分析常說，啟德發展區前景光明，皆因有逾千億元的配套設施，而且早前屯馬綫啟德站通車，預期樓價、租金長遠皆升。不過，疫情肆虐，加上經濟前景未明，有啟德業主不惜低市價沽貨。

香港置業陳正文說，啟德嘉匯9座低層B室，兩房間隔，實用面積447平方呎，原叫價960萬元放盤，約一個月後，獲外區客接洽，終以約943萬元易手，實用呎價21,096元，低市價約6%。據了解，買家為首置客，心儀物業望內園景，環境清幽，而且價錢筍，睇樓一次，即拍板入市。

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資料顯示，嘉匯由嘉華國際發展，位於啟德沐寧街7號，於2018年12月開始收樓，建有900伙單位，實用面積由325平方呎起，至最大2,193平方呎。

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