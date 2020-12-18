  • 17°C
香港時間 : 20201218日 (五) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】啟德前景無限好　可惜業主趕住沽　低市價6%益首置客

股樓投資 20:06 2020/12/18

分享：

市場分析常說，啟德發展區前景光明，皆因有逾千億元的配套設施，而且早前屯馬綫啟德站通車，預期樓價、租金長遠皆升。不過，疫情肆虐，加上經濟前景未明，有啟德業主不惜低市價沽貨。 

香港置業陳正文說，啟德嘉匯9座低層B室，兩房間隔，實用面積447平方呎，原叫價960萬元放盤，約一個月後，獲外區客接洽，終以約943萬元易手，實用呎價21,096元，低市價約6%。據了解，買家為首置客，心儀物業望內園景，環境清幽，而且價錢筍，睇樓一次，即拍板入市。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

資料顯示，嘉匯由嘉華國際發展，位於啟德沐寧街7號，於2018年12月開始收樓，建有900伙單位，實用面積由325平方呎起，至最大2,193平方呎。

【室內設計】夫婦花約16萬裝修286呎蝸居　打造型格小屋　善用窗台作多功能位置【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

二手市場 啟德 屯馬綫 嘉匯

上一篇文章

【銀色債券2020】銀色債券派彩　4.5萬人獲最多14手

下一篇文章

【消費優惠】廚具家品網上開倉　低至1折起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入
【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【樓市前景】疫市下樓價免疫力極強 代理：明年樓市將現「爆炸式」上升
【樓市前景】疫市下樓價免疫力極強 代理：明年樓市將現「爆炸式」上升
【低水屋苑】呢個屋苑位處九龍區港鐵站上蓋 呎價1.3萬餘元仲有選擇
【低水屋苑】呢個屋苑位處九龍區港鐵站上蓋 呎價1.3萬餘元仲有選擇
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）