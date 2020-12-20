【英倫的天空@iM網欄】劍橋大學城市 出類拔萃 魅力非凡

談到英國移居的落腳點，立刻收到很多回響。

「大衛叔叔，你住過劍橋，可否分享一下?」好啦!今次我們就來一起研究依個落腳的熱門點—劍橋。

相信大家都對劍橋這個名字不陌生，劍橋是英國英格蘭東區劍橋郡的城市，也是歐洲歷史其中最悠久的大學城市。劍橋的人口大約有12萬，而其中有25,000名是學生，所以城市的感覺整體也較為年輕和富有活力。

提及到劍橋這個地方，就不得不談論世界知名的劍橋大學了。劍橋大學至今已經擁有超過八百年的歷史的劍橋大學，不但影響了英國這個國家，還深遠影響了劍橋這個城市，亦成為旅遊熱點。劍橋大學城比起其他英國的地方更有文學氣氛。有報告指出，劍橋的居民的教育水平比起其他的城市都要高，而犯罪率卻是全英國數一數二低的。

劍橋不單止擁有具吸引力的大學，劍橋郡內還有很多著名的政府及私立學校，這裡，我推介三間私立學校，包括The Leys School，St Mary’s School (女校)，及Stephen Perse Foundation，此外，如政府的派位學校，下列三間中學官校都是屬Outstanding級別，分別是Parkside Community College，Chesterton Community College，及St Bede’s Inter-Church School。很多英國人搬家劍橋，就是為了給孩子一個優良校網。本地人回倫敦返工，每天坐火車一小時已到King Cross車站，比比皆是。

此外，劍橋最吸引的地方就是本身的配套環境了。Addenbrooke教學醫院響譽盛名, 市中心大大小小的店舖應有盡有，包括百貨公司，超級市場，銀行，大型商場，食肆等等俱全。雖然很多其他英國的城市也擁有以上的配套，但劍橋也非常注重綠化環境，亦被喻為花都, 熱鬧之餘又擁有大自然清幽的環境，還有著名的River Cam，穿透了劍橋的市中心和大學。另一方面，樓宇的配套也非常齊備，近年紛紛有不同的發展商進駐劍橋，絕對是富有前景和競爭力的城市。

我有一個相熟的朋友在劍橋大學畢業，他說在大學裏面有很多教授會一直在劍橋教書，追求學問，足不出戶，幾十年都不離開劍橋。此外，劍橋亦是英國的浪漫之都。詩人徐志摩一首「再別康橋」，令劍橋在華人圈子一早已聲名大噪，所以，劍橋有七十年代已有很多華人遷移到此地發展。

劍橋的樓房，平均50萬鎊可以有一間三房至四房的房屋，約30萬鎊可以有一間兩房的分層單位，而且當地也是科研及醫學中心，所以就業及租務市場還算活躍，也是不錯的物業投資選擇點。著名搵工網站Glassdoor「英國最佳工作城市」的調查報告，打工仔票投劍橋是搵工最滿意城市排行第二位，可見此城市確是魅力非凡。











作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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