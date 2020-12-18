【筍盤推介】 位處搶手名校網交通方便 2房高層單位減價20萬 啱哂小家庭

不少望子成龍的家長，為方便子女日後有機會入讀心儀小學，都會特地搬至名校網。其中34小學校網，是本港最受歡迎的4大名校網之一，校網覆蓋位置有多間名校，包括保良局何壽南小學、聖羅撒學校、協恩中學附屬小學和陳瑞祺（喇沙）小學等，都深受家長歡迎。

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以下介紹的何文田勝利道1號，就是處於34小學及九龍城中學校網，一向受小家庭歡迎。物業以單幢式設計，由永義國際發展，於2011年8月入伙。勝利道1號共提供63個單位，採兩梯三伙設計，設2至3房間隔，每戶也均設有露台。項目靜中帶旺，距離港鐵旺角站的步程不需10分鐘，鄰近也有不少巴士及小巴路線，交通方便。物業也設有會所，設施包括健身室、燒烤區、寵物公園等，為少數設有寵物公園的物業。

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是次介紹的放盤為勝利道1號高層B室，單位十分新淨，景觀也開揚，實用面積455平方呎，間隔為兩房，業主原叫價940萬元，現減價至920萬元，實用面積呎價20,220元。

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以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 勝利道1號高層B室（物業編號 ： AN86312978） 實用面積： 455 平方呎 間隔： 2房 叫價： 940萬-- >920萬元 賣點： 項目位於小學34校網，名校林立，家長最愛

可供飼養寵物， 並設有罕見的寵物泳池，適合一眾愛寵物的主人

設有會所， 設施包括健身室， 遊樂室及閱讀室

民生小區、生活方便

單位位於高層，十分新淨，景觀也開揚

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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍