【Bitcoin】比特幣將取代黃金？高盛︰黃金避險資產地位未受威脅

▲ 高盛認為，比特幣與黃金牛市可以共存。

比特幣近期受到投資者追捧，更突破2.3萬美元，創下歷史新高。有市場分析認為，比特幣將會分散黃金的避險作用，令後者升勢不如前。惟高盛認為，黃金和比特幣可以共存，雖然比特幣在一定程度上削弱人們對黃金的需求，但黃金作為最受歡迎的避險資產的地位不會受到威脅。

摩通報告稱，資金投比特幣將利淡金價，見【下一頁】

高盛在報告中指出，黃金近期表現相對疲弱，即使實際利率和美元相對下跌，仍未見金價大幅上揚，使一些投資者擔心比特幣正在取代黃金，成為對沖通脹的首選。但該行稱︰「不認為比特幣的日益流行會對黃金作為最後的貨幣的地位構成威脅。」

比特幣周三首次突破2萬美元大關，之後進一步上漲，於周四突破23000美元。比特幣的崛起引發了關於這個新貴是否會削弱黃金地位的辯論，摩根大通就認為，虛擬貨幣在主流金融市場中的崛起會令黃金衰落。

高盛表示，很多機構投資者會由於「透明度問題」而避開虛擬貨幣，而投機的零售投資參與度過高，導致比特幣成為一種過度風險資產。報告直指︰「我們沒有看到比特幣上漲侵蝕黃金牛市的證據，我們相信兩者可以共存。」

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編輯︰侯景成