【德國疫情】日增逾800人死 貨櫃用作臨時停屍間

歐洲多國的新冠肺炎疫情嚴峻,德國一日内新增超過800宗新冠肺炎患者死亡個案。由於新冠肺炎患者死亡人數急增,部分醫院的停屍間更爆滿,要使用冷藏貨櫃臨時存放新冠肺炎死亡患者的屍體。

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所(Robert Koch Institute,RKI)周五(18日)公布,德國過去一日新增超過3.3萬宗確診個案,累計超過143.9萬宗確診。德國同日新增813名新冠患者死亡,累計死亡人數逼近2.5萬人。

在德國法蘭克福的鄰近城市哈瑙,由於當地醫院的停屍間已經爆滿,其中兩名死亡患者的屍體,獲安排暫存於設在墳場的冷藏貨櫃。據悉,冷藏貨櫃於疫情爆發時投入用作應急設施,每個貨櫃可存放約25具屍體。

該市墳場負責人金斯基(Alexandra Kinski)表示:

如有人過世但醫院已沒有空間,屍體會暫時存放,直到可找到例如墓地等地方安息。

(If a person passes away and there is no space in the clinic, then they come here and stay for a short while, until the deceased is taken to a final resting place, for example here in the cemetery.)