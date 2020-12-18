【德國疫情】日增逾800人死 貨櫃用作臨時停屍間

▲ 德國部分醫院的停屍間更爆滿，要用貨櫃臨時存放新冠肺炎死亡患者的屍體。

歐洲多國的新冠肺炎疫情嚴峻，德國一日内新增超過800宗新冠肺炎患者死亡個案。由於新冠肺炎患者死亡人數急增，部分醫院的停屍間更爆滿，要使用冷藏貨櫃臨時存放新冠肺炎死亡患者的屍體。

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德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，RKI）周五（18日）公布，德國過去一日新增超過3.3萬宗確診個案，累計超過143.9萬宗確診。德國同日新增813名新冠患者死亡，累計死亡人數逼近2.5萬人。

在德國法蘭克福的鄰近城市哈瑙，由於當地醫院的停屍間已經爆滿，其中兩名死亡患者的屍體，獲安排暫存於設在墳場的冷藏貨櫃。據悉，冷藏貨櫃於疫情爆發時投入用作應急設施，每個貨櫃可存放約25具屍體。

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該市墳場負責人金斯基（Alexandra Kinski）表示：

如有人過世但醫院已沒有空間，屍體會暫時存放，直到可找到例如墓地等地方安息。 （If a person passes away and there is no space in the clinic, then they come here and stay for a short while, until the deceased is taken to a final resting place, for example here in the cemetery.）

另外，德國由周三（16日）起升級防疫措施，包括所有非必需商品及服務的店舖關閉，學校暫停實體授課、限制節日期間最多來自2個家庭的5名成員聚會。措施將橫跨整個聖誕節及新年假期，最少直至明年1月10日。

責任編輯：鄭錦玲