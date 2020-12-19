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Netflix為Android版本加入新功能　可將節目當 Podcast收聽

科技 14:00 2020/12/19

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Netflix為了滿足一批喜歡聽電視的「聽眾」，現時正測試一個新功能，讓用戶可以將影片的畫面關上，然後在背景播放節目的聲音。

收聽Podcast節目在歐美市場相當流行，早前YouTube已宣布推出全新的聲音廣告，將廣告Podcast化，以純聲音的形式播出廣告。今次就輪到串流影音平台Netflix，為了滿足一批喜歡聽電視的「聽眾」，現時正測試一個新功能，讓用戶可以將影片的畫面關上，然後在背景播放節目的聲音。

Netflix測試新服務　推出24小時直播頻道

據外國網站XDA Developer指，他們早在10月時發現，Netflix在程式內加入單純播放聲音的功能，但直至最近才透過伺服器更新，並開始陸續向部分用戶提供測試。假如用戶是獲選的測試者，他們在全螢幕播放影片時會見到「Video Off」選項，點擊就會將畫面關上。

假如用戶是獲選的測試者，他們在全螢幕播放影片時會見到「Video Off」選項，點擊就會將畫面關上。

當點擊影片的全螢幕模式後，就可以選擇關閉影像功能，只播放影片的聲音。

該項新功能目前只向Android用戶提供，當點擊影片的全螢幕模式後，就可以選擇關閉影像功能，只播放影片的聲音。用戶外出時，就可以把手機放在袋內，將Netflix節目當作Podcast收聽，亦可以同時節省流動數據和電源。

Google TV將引入Apple TV應用程式　明年年初開始支援

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此外，Netflix還在設定內提供全新「Audio Only」模式，讓用戶選擇在播放節目時只播放聲音，用戶還可以選擇經常開啟、連接耳機 / 外置揚聲器時開啟或關閉。

Netflix在設定內提供全新「Audio Only」模式，用戶還可以選擇經常開啟、連接耳機 / 外置揚聲器時開啟或關閉。

責任編輯：施雯雯

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