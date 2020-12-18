繼跳舞群組後 新蒲崗出現唱歌群組 10人確診

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，位於新蒲崗新時代工貿商業中心，名為「Billy Sir音樂教室」的歌唱學校有10人確診，成為最新群組。

【第四波疫情】今日新增確診95宗 跳舞群組再多18宗 現7大染疫群組：【下一頁】

10名確診者當中包括一名老師、5名學生，其餘為學生家人或朋友。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該教室於今個月有一、兩日的課堂專門教授50、60歲人士，所有可追蹤的學生已送到檢疫中心。

【第四波疫情】跳舞相關確診新增50宗 累計132人成最大染疫群組 ：【下一頁】

在「Billy Sir音樂教室」的Facebook專頁中上載的照片可見，Billy Sir與學生不時舉行聚會，，今年9月亦見有照片有5至6人一起，在交流過程未有戴上口罩，增加感染風險。

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責任編輯：翁嘉陽