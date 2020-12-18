【新股IPO】港交所落實無紙化上市　明年7月起IPO無須印實體招股書、9成個人回應反對

▲ 港交所落實無紙化上市 明年7月起IPO無須印實體招股書

港交所 （00388） 發布無紙化上市及認購、網上展示文件及減少須展示文件類別的諮詢總結，宣布明年7月5日起，所有新股將以無紙化方式上市，IPO所有上市文件必須僅以電子形式刊發，新上市的認購僅可透過電子渠道申請。隨港交所新例實施，所有IPO毋須印刷實體招股書。

諮詢文件提及若干文件須展示實體版本的現有規定將改為網上刊發，以及發行人須就須予公布的交易及關連交易展示的文件種類將會減少，相關修訂就會在2021年10月4日生效。

98%個人回應人士反對建議

港交所表示，收到146份來自廣泛界別的非重複回應意見，55個機構回應者中，39名或71%支持無紙化上市，91名個人回應中，89名或98%都不支持無紙化上及認購機制的建議。

港交所上市主管陳翊庭稱，是次《上市規則》修訂可提高上市流程的效率、節省發行人的時間和成本，並將用紙減至最低，也可令投資者更容易查閱相關文件，尤其方便中國內地及國際投資者。

陳翊庭又指，理解部分投資者可能較喜歡使用文件和申請表格印刷本，這些投資者可從電子登載系統把文件打印出來，也可以指示經紀或託管人代其提出電子申請。

港交所：投資者可從電子登載系統把文件打印出來

港交所在總結文件中表示，隨互聯網的普及和使用率不斷上升，而且香港以及海外的監管機構的慣常做法很大程度上都允許有關文件以電子方式或於網上提供，認為《上市規則》 有關上市文件印刷版本及展示實體文件的規定便顯得不合時宜。

港交所也指，市場現都傾向以電子方式提交首次公開招股申請，而近期熱門新股都成功實現全面無紙化上市。

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記者：麥德銘