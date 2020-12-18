  • 17°C
香港時間 : 20201218日 (五) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沃爾瑪TikTok聯手 試運直播帶貨推銷商品

環球政經 18:43 2020/12/18

分享：

美國大型零售企業沃爾瑪(Walmart)將與社交軟件TikTok合作，試運直播帶貨功能，在直播頻道中推銷商品。

Shopify 與 Tik Tok宣佈合作 商家可以影片廣告形式銷售產品下一頁
外媒報道，沃爾瑪將連同TikTok，於美國時間本周五晚上舉行一小時直播活動，將會邀請網絡知名人士參與直播宣傳包括沃爾瑪自家品牌的商品。透過TikTok顧客即可觀看直播，並在無需要離開軟件的情況下選購貨品。顧客亦可在直播完結後直接到沃爾瑪網站上TikTok專頁購物。

【印度禁令】印度再禁43款中國APP　多款來自阿里巴巴旗下下一頁
本次亦是TikTok首個網上購物直播頻道。沃爾瑪美國首席營銷官懷特（William White）表示，這次合作為沃爾瑪提供一種聯繫舊有用戶，同時發掘潛在客戶的新方式。


沃爾瑪曾表示TikTok或能讓他們接觸客戶，發展第三方市場和廣吿業務。而早於9月，一度有消息傳出沃爾瑪將與TikTok在電子商務方面展開合作，沃爾瑪亦尋求向TikTok投資的機會。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

抖音 WalMart 網上購物 零售 美國

上一篇文章

【有片睇】劉央：港股嚴重被低估　3萬點指日可待

下一篇文章

【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入
【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入
【樓市前景】疫市下樓價免疫力極強 代理：明年樓市將現「爆炸式」上升
【樓市前景】疫市下樓價免疫力極強 代理：明年樓市將現「爆炸式」上升
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【低水屋苑】呢個屋苑位處九龍區港鐵站上蓋 呎價1.3萬餘元仲有選擇
【低水屋苑】呢個屋苑位處九龍區港鐵站上蓋 呎價1.3萬餘元仲有選擇
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房