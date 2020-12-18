沃爾瑪TikTok聯手 試運直播帶貨推銷商品

美國大型零售企業沃爾瑪(Walmart)將與社交軟件TikTok合作，試運直播帶貨功能，在直播頻道中推銷商品。

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外媒報道，沃爾瑪將連同TikTok，於美國時間本周五晚上舉行一小時直播活動，將會邀請網絡知名人士參與直播宣傳包括沃爾瑪自家品牌的商品。透過TikTok顧客即可觀看直播，並在無需要離開軟件的情況下選購貨品。顧客亦可在直播完結後直接到沃爾瑪網站上TikTok專頁購物。

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本次亦是TikTok首個網上購物直播頻道。沃爾瑪美國首席營銷官懷特（William White）表示，這次合作為沃爾瑪提供一種聯繫舊有用戶，同時發掘潛在客戶的新方式。



沃爾瑪曾表示TikTok或能讓他們接觸客戶，發展第三方市場和廣吿業務。而早於9月，一度有消息傳出沃爾瑪將與TikTok在電子商務方面展開合作，沃爾瑪亦尋求向TikTok投資的機會。

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