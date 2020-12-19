▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【監視行動】黑客入侵美國財政部、商務部電腦系統 白宮緊急召開國安會議

美國政府部門爆出網絡安全危機！路透社日前引述消息人士報道，指有外國支持的黑客入侵美國財政部以及商務部旗下國家電信暨資訊管理局（NTIA）的電腦系統，並進行監視行動。商務部指已經要求國土安全部屬下的網絡安全及基建安全局，以及美國聯邦調查局 （FBI）調查。

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2. 【機迷熱話】索尼PlayStation暫時下架《Cyber​​punk 2077》 並為玩家提供全額退款

波蘭遊戲開發商CD Projekt Red推出的年度巨作《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》，成為近期網絡遊戲熱話。但同時有大量玩家反映，在遊玩過程中遇到不少錯誤問題，整體遊戲體驗差，並要求退款。索尼（Sony）近日就表示，會暫時下架該款遊戲，直至另行通知為止，並向所有透過PlayStation Store購買遊戲的買家退款。

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3. YouTube修改廣告機制 非合作夥伴YouTuber未必獲分紅收入

在疫情影響下，觀看YouTube的人數不斷增加，更為Youtube今年前三季的廣告收入帶來客觀的成長。有見及此，YouTube早前修改服務條款，會在更多影片中強制加入廣告。惟這些廣告並不會為非合作夥伴的創作者帶來額外分紅收入。據外媒報道指，新政策已在美國正式推出，所有影片均會由系统投放廣告。

4. 【5G手機】5G手機需求急增 傳蘋果計劃2021上半年增產30%

蘋果（Apple）在今年10月的iPhone發布會中，首次推出搭載5G傳輸功能的 iPhone 12系列手機。特別是在新冠肺炎期間，市場對於5G手機的需求量急增，有傳Apple計畫將2021上半年的iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期增長30%。

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責任編輯：李寶如