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【5G網絡】SmarTone公佈最新5G網絡覆蓋　特別加設單車徑、行山營地

科技 19:06 2020/12/18

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SmarTone科技總裁鄒金根表示，今年5G全港覆蓋目標已提早完成，目前公司的香港5G覆蓋率已超過95%。（受訪者提供圖片）

本地電訊商數碼通（SmarTone）自推出5G服務以來，一直備受市民關注。SmarTone最新宣布指，今年5G全港覆蓋目標已提早完成，目前公司的香港5G覆蓋率已超過95%，為所有使用其5G服務的用戶提供更佳的網絡體驗。

SmarTone科技總裁鄒金根表示，5G網絡在過去半年已覆蓋全港多個黃金地段，由最初的60個，增加至現時的250個室內主要地點，包括大型商場、商廈及酒店等。此外，亦覆蓋全港主要公路及15條主要行車隧道，包括香港仔隧道、大老山隧道、將軍澳隧道、海底隧道、大欖隧道以及中環灣仔繞道等。

【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps

至於港鐵車站方面，其5G服務現擴展至8條主要港鐵綫，覆蓋達55個港鐵車站，包括港島線鰂魚涌至中環站；觀塘線調景嶺至九龍灣站、石硤尾至黃埔站；東鐵綫紅磡、旺角東、九龍塘、大圍、火炭、大學、大埔墟、太和、上水站；西鐵線南昌、美孚、錦上路、天水圍站等。並指未來將繼續與港鐵部署，陸續於更多港鐵車站提供5G網絡覆蓋。

鑑於新冠肺炎疫情期間，不少香港市民都會選擇外出行山、郊遊等方式度過假期。SmarTone於是將5G網絡伸延至單車徑，包括長達60公里的屯門–馬鞍山單車徑，徑途經元朗、上水、粉嶺、大埔、沙田等地，讓客戶在踩單車的同時，都可以5G網絡查閱地圖、上下載相片及影片。同時，SmarTone又在各個郊野公園、行山徑、自然教育徑及露營營地設置覆蓋網絡，如牙鷹角、荃錦和東龍洲等熱門營地，即使在郊遊時也能與外界保持聯絡。

【5G】5G產品　如何迎合未來的發展趨勢？

鄒金根又指，是次推出5G網絡服務的市場反應較預期突出，特別是離島地區居民。目前將集中做好客戶網絡體驗，暫未有考慮對其服務作出價格調整。他強調，SmarTone重視每個客戶的整體上網體驗，致力為客戶提供更快、更穩、更順的5G網絡，並透過Ericsson領先業界的動態頻譜共享（Dynamic Spectrum Sharing）技術，無縫連接4G及5G，並彈性運用已有頻譜。

記者：施雯雯

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