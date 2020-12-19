【清酒新世界@iM網欄】古酒‧上 「長期熟成酒」

上一篇我大致透露了秘藏酒的背景，今篇回來探究關於古酒，亦即是熟成酒。在香港市面上越來越多使用古酒釀製的梅酒，通常都是以三年或至五年以上的古酒來釀造，有些是後期加入古酒，亦有些是從一開始完加入古酒釀製而成的。在香港自家式釀製梅酒其實也相當流行，等合適梅酒的季節時我再分享，今篇的主題主要圍繞着「古酒」。

古酒是清酒的一款，亦有「長期熟成酒」的稱號。古清通常存放在木桶，或者指在酒瓶中經過三年或以上的清酒。古酒是以剛釀造好的清酒來熟成的，並不是使用賣不出的清酒來熟成。

要了解古酒的歷史背景，就要回到江戶時代了，當時因為戰爭，還有各種稅收的原因導致古酒的文化漸漸衰退，直到第二次世界大戰後才恢復！簡單來說因為打仗，穀物短缺不是一天兩天的事了，何況釀酒用的酒米呢？因此當時釀酒的成本較高，導致清酒的價格也同樣提高，由於平民百姓負擔不起，所以那些清酒自然存放在酒藏中。後來經過長年累月的洗禮，人們才發現之前遺留下的清酒，驚奇地發現原來熟成過的清酒或古酒，在歲月的洗禮下變得更加濃郁香醇，層次感也明顯提升，這樣一來才喚醒了日本人對古酒的回憶。

酒的價格也同樣提高，由於平民百姓負擔不起，所以那些清酒自然存放在酒藏中。後來經過長年累月的洗禮，人們才發現之前遺留下的清酒，驚奇地發現原來熟成過的清酒或古酒，在歲月的洗禮下變得更加濃郁香醇，層次感也明顯提升，這樣一來才喚醒了日本人對古酒的回憶。

下一篇我再跟大家分享有關古酒的小知識，最後分別介紹古酒釀製的梅酒和秘藏酒，讓大家來做個大比拼。首先介紹高砂酒造的「国士無双 梅酒 大吟醸古酒仕込み Premium」 終於有貨了，我本人也是期待已久，家裏只剩下半瓶，就是怕在香港不能再遇到了！我其實不太喜歡吃甜，但面對這酒我真的沒有辦法也忍不住嘴，哈哈！加上全球限量釀製4000枝，數量不多，手快有手快無！另外一枝則是「山丹正宗 純米大吟釀 秘藏酒」，相信現在大家對秘藏酒都有一定的認識，秘藏酒是極其罕有，雖說是長期熟成酒，但由於是以低溫儲藏，所以口感還是很順滑，酒體晶瑩剔透，加上是陳年過的純米大吟釀，旨味和米飯香會特別突出，米飯的甘甜味也很明顯，我曾經分享過用來配搭冰淇淋是相當不錯，有興趣的朋友不妨試一試比較一下兩枝酒！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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