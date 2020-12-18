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【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬

股樓投資 18:29 2020/12/18

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疫情肆虐，不少買家趁機入市。中原侯惠良說，大圍金獅花園1期E座中層04室，實用面積266平方呎，兩房間隔，終以445萬元易手，實用呎價16,729元。據了解，原業主於2017年以352萬元購入單位，持貨3年，現帳面賺93萬元，物業期內升值約26.4%。 

值得留意的是，金獅花園由華懋發展，更被喻為炒家樂園，皆因單位面積細，實用面積約260至363平方呎，故入場價相對較平，更有500萬元以下之選，若承造九成按揭的話，首期不用50萬元。以上述單位為例，成交價445萬元，若承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期要44.5萬元，月供15,105元，壓力測試下的最低每月入息要求則約36,448元。

    點擊圖片放大
    +2
  • 金獅花園2期外貌  

資料顯示，金獅花園分兩期發展，建有13座住宅大樓，提供2,768個單位，清一色一房兩廳間隔。其中第一期近「新田村」，環境較清幽，但配套較差；第二期項目配套較一期好，鄰近公屋商場。

【買樓理財】北角半新盤　入伙僅2年　交通極方便　首期不用45萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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