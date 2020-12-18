【英國疫情】醫院床位短缺 醫生加強巡房搵病人出院

▲ 倫敦有醫院要求醫生加強巡房，尋找適合出院的病人。

英國的新冠肺炎疫情惡化，單日新增超過3.5萬宗新冠肺炎個案創新高。英國的住院新冠肺炎患者累計超過1.8萬人，醫療系統不堪重負。有醫院更要求醫生加強巡房，尋找適合出院的病人。

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《衛報》報道，英國周四（17日）再增35,383宗新冠肺炎個案，創單日新高。英國累計的確診患者數字超過1.8萬人，較上周增加近3,000人。英格蘭的醫院情況同樣嚴峻，目前有超過1.5萬名新冠患者住院，高於9月時第二波疫情的水平。

隨著確診住院人數持續上升，英格蘭有更多醫院出現床位短缺，更要將患者轉送至其他醫院接受治療。根據英國國民保健署（NHS）的數據，英格蘭醫院上周有44宗患者轉院的個案，創4年以來的新高。

倫敦大學學院醫院（University College London hospital）周二（15日）宣布醫院爆滿，醫院接收急症及新冠患者的能力不足，但仍有不少患者等待入院。醫院要求高級醫生增加巡房次數，發現會否有病人病情好轉可出院，將床位留給有需要的病人。

北安普頓綜合醫院（Northampton General Hospital）治療的新冠肺炎重症患者，較4月的首波疫情大增50%，促使醫院要取消部分已安排的手術。

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英國NHS服務供應商組織（NHS Providers）行政總裁霍普森（Chris Hopson）警告，倫敦、萊斯特和北安普頓的醫院遭受特別嚴重的打擊，形容目前正處於非常惡劣的冬季（really bad winter）。

倫敦大學學院臨床運作研究總監帕格爾（Christina Pagel）更預計，醫院整體入院率於未來兩周，將突破今年4月首波疫情的高位。

責任編輯：鄭錦玲