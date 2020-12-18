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普京一再否認毒害納瓦爾尼: 若想暗殺他可能早就完成

環球政經 18:01 2020/12/18

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俄羅斯總統普京出席年度記者會，一再否認毒害反對派領袖納瓦爾尼，形容是美國再藉事件抹黑俄羅斯，並表示若要下手可能早就完成。

【俄國疫苗】俄羅斯研發「衛星V」新冠疫苗 於下周起展開全國大規模接種 醫生和教師將獲優先

普京透過視像回答記者問題。今年9月，反對派領袖納瓦爾尼被毒害，普京一直被質疑與事件有關。普京再次否認事件，期間並無直接談及納瓦爾尼的名字，只以「柏林診所的病人」代稱。

【又有疫苗】俄羅斯新冠疫苗中期試驗有結果　稱有效性逾90%

他批評事件發生以來美國多次抹黑，是美國情報機構的把戲。他表示雖然納瓦爾尼獲美國情報機構支持，但並不會毒殺他。他又形容納瓦爾尼的影響力有限，並不是甚麼特別的人，不足以成為目標，若果當局想暗殺他，可能早就完成工作。

記者會長達四個多小時，普京共回應差不多60條問題。被問及2024年完成本屆任期後會否競逐連任，普京表示言之過早，目前未有決定，現在首要是確保國家穩定發展。他又表示在聽取專家意見後，因年齡關係未有接種國產「衛星五號」疫苗，但盡可能會接種，並在席間宣傳國產疫苗安全有效，呼籲民眾接種。

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撰文 : 林展鋒

普京 俄羅斯 疫苗

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