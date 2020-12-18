國際體育仲裁法庭裁決 俄羅斯禁止參與大型體育賽事2年

國際體育仲裁法庭日前縮短俄羅斯禁止參加大型體育賽事的禁令，由4年縮短到2年。

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俄羅斯2018年爆出禁藥醜聞，世界反禁藥組織上年建議俄羅斯國家隊禁賽4年，俄國其後提出上訴。國際體育仲裁法庭日前作出最後裁決，將俄羅斯禁賽期限，由4年縮減至2年，意味俄羅斯運動員將不能以代表俄羅斯的名義，參與明年東京奧運以及2022年北京冬奧和世界盃。

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禁賽令期間，俄羅斯運動員只能以獨立選手身分，不得以俄羅斯國家隊成員參賽，比賽服飾不能印有俄羅斯國旗，但能以英文寫出俄羅斯字眼，該字眼不能比「中立運動員」字眼大。俄羅斯亦不能在這段期間主辦或申辦任何大型體育賽事。



國際體育仲裁法庭特別在書面判決中表示，裁決是要反映俄羅斯違規的嚴重性。

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