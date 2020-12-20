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【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘

Hot Talk 17:33 2020/12/20

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臨近年結，拆息持續轉升，上周共有5間中小銀行鬥加港元定期存款息率，主要是向短存埋手；反觀，另有3間大小業界卻減息。專家預計，以2020年已開始進入倒數，而銀色債券凍資約280多億元即將回籠，遂料大小銀行在定存的取態各異，資金充裕的大行，普遍在年關前暫休戰；只是中小行搶乘加息尾班車，冀力吸跨年錢。

眼下12月已過了一半，全周共有10間大小銀行調整定存；先說3間大小行減息，最矚目的是，花旗於上周一（12月14日）帶頭重手劈息，把3個月短存驟減0.7厘，新息率至乍現0.3厘的低位。與此同時，甚至連擅打高息牌的大眾財務，亦罕有全面減；交銀香港則削半年存息。

相反，另有5間中小行趕年結最後衝刺猛加息，包括：信銀國際全綫調高短中長息；創興 （01111） 、華僑永亨、招商永隆及集友卻加短存。而大新 （02356） 與東亞 （00023） 則加完又減，頻密調整息率。

經歷臨近歲晚新一輪調息潮，全周的高息榜以半年期呈現大執位，事緣於大眾財務調低0.1厘，新息率僅險守1厘，頓失落冠軍的寶座。

    點擊圖片放大

6個月期的「高息王」，由虛擬銀行天星（Airstar Bank）的1.05厘取代（見表）。至於一年期只是小變化，因信銀國際加至0.8厘，跟虛銀天星齊膺「雙冠王」；而這中資傳統銀行，更在短中長息榜皆佔一席位。

工銀搶吸跨年錢 3個月5.2厘冠全城

唯其如此，儘管中小行趁年結在即鬥加息；可是，仍不敵另一中資大行、工銀亞洲推3個月冠绝全城的5.2厘。

展望今年僅餘8個交易天的市況，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，雖然一個月港元拆息已3連升，上周五（12月18日）守穩0.28厘；惟料年底或反覆只升至僅約0.5厘。再者，早前的新股熱爆，現已稍為降溫退潮；即使年尾趕上市的IPO，暫乏巨無霸集資。況且，人民幣偏強，亦令游資熱錢暫泊港，伺機北上換滙，間接使年關前市面仍水浸，因此相信銀根鬆動的大行，暫毋須急於加息；只是個別中小業界，按自身的生意所需，而提早布局冀先吸跨年錢。

順帶一提，金管局剛公布，俗稱「長者iBond 」的銀債，今年吸資432億元；市料約有282億元的向隅資金，最快或將於明天（21日的冬至日）開始解禁，令市面的頭寸更充裕。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

欄名 : 港元定期存款

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