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【超音速飛行】東京飛西雅圖僅4.5小時　超音速客機Boom Supersonic   最快2029年投入服務

科技 18:40 2020/12/18

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美國一家專門研發超音速客機的公司Boom Supersonic最近籌到一筆5千萬美元資金，使總資金達到2.1億美元，估值已超過10億美元，將成為科技獨角獸，預計在10年之內可讓超音速飛行服務投入市場。

科技進步，超音速飛行未來或能更普及。美國一家專門研發超音速客機的公司Boom Supersonic最近籌到一筆 5 千萬美元資金，使總資金達到2.1億美元，估值已超過10億美元，將成為科技獨角獸，預計在10年之內可讓超音速飛行服務投入市場。

Boom Supersonic於2014年創立，總部位於美國丹佛，現正設計超音速客機「Overture」，據稱可容納65位乘客。目的是讓500條越洋航線飛行時間縮短一半，如東京到西雅圖只要4.5小時。

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Boom Supersonic在機艙技術方面的合作夥伴是航太工程巨頭Collins Aerospace，Collins Aerospace總裁表示，「透過改進聲學和輕質材料系統，為機艙技術提供下一代超音速推進系統，這些技術不僅可以實現更高的性能和更低的燃油消耗，還可以實現更安靜的飛行。」數十年前，FAA禁止在美國大陸上空進行超音速飛行，原因是這些飛行造成的音爆聲太擾民。

在票價方面，Boom或希望向Tesla學習，從豪華汽車開始，到生產以中產階級消費者負擔得起的汽車，Boom亦希望進一步將超音速飛行服務普及，未來或先將票價降到與客機商務艙一樣，再慢慢調整至經濟艙票價，未來或讓超音速旅行成為主流。

該超音速客機仍處於設計階段，按比例縮小的原型機XB-1計劃於明年試飛，2022年興建全尺寸飛機的製造工廠，2026年之前為其第一架商用飛機作試飛，超音速飛行服務將於 2029年正式開始。（Boom網站圖片）

日本航空美國空軍確認訂購

現時已有多家航空公司訂購Boom超音速客機，如日本航空，美國空軍也與Boom簽定合約，將來美國空軍運輸也將採用Boom的超音速客機改造。

唯目前該超音速客機仍處於設計階段，按比例縮小的原型機XB-1計劃於明年試飛，2022年興建全尺寸飛機的製造工廠，2026年之前為其第一架商用飛機作試飛，超音速飛行服務將於 2029年正式開始。

Boom還與亞馬遜雲端服務合作，利用AWS的計算能力設計飛機。Boom的原型機XB-1已經生成超過525 TB的設計和測試數據，現在將移至AWS。且據稱Boom已經透過AWS完成數百次虛擬風洞測試。Boom行政總裁Blake Scholl 表示，所有設計過程將消耗1億核心小時的計算時間。

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責任編輯：李彥煒

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