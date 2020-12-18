【美國制裁】大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股　港股受累遠多於A股

美國總統換屆之際加快制裁中國企業，MSCI等指數公司相繼公布剔除美國限制美國人或機構投資的中資股。大摩發表報告分析，MSCI 1月5日將會從國際指數系列剔除10家股份，涉及被動沽出資金最多達24億美元，當中約10億美元沽出中芯國際 （00981） 。大摩更指出，若指數公司將71家列在美國國際院名單的股份全數剔走，會觸發140億美元（約1092億港元）資金沽出中資股，港股受累遠遠多於A股。

MSCI、富時羅素、標普道瓊斯和納斯達克都公布，因應美國行政命令，從指數系列剔走相關的10家中資股A股和港股。

綜合近期美國政府行動，美國國防部12月新增4家中國公司涉嫌與中國解放軍有關，連同6月、8月公告，共有35家中國企業被指涉軍，其後美國國務院列出71家股份屬該35家被指涉軍中資企業旗下。

MSCI下月5日剔走中芯國際等10間中資股 「逾百參與者要求」，詳情可見【下一頁】

中芯國際傳遭美國納入「實體清單」 全日跌逾5%，詳情可見【下一頁】

大摩分析，以影響最高的MSCI決定剔走10家股份，料被動基金須從相關中資股沽出24億美元，連同其他美國投資者持股，最終沽出規模最多達32億美元。以個股計，中芯國際佔被動沽貨金額的44%，單一股份就面臨8.16億至10.66億美元沽壓，為眾股最多。其次為海康威視（深：002415），涉及最多4.19億美元。

大摩繼而推算，若指數公司將美國國務院所列的71家中資股剔走，包括中海油 （00883） 、中廣核 （01866） 、中海外 （00688） 等，將會有107億至140億美元被動資金沽出相關股份，當中A股市場只佔21億至27億美元，港股、美國中資股ADR合計佔87億至113億美元。

大摩指出，A股整體所受衝擊有限，即使被動沽走港股的資金明顯較多，但佔港股日均成交不足10%，不會影響其在新興市場、日本以外亞洲市場「增持中國」的看法，也繼續看好A股多於境外上市中資股。

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記者：麥德銘