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【大行點睇】第四批集中採購名單出爐　興業證券點評各隻醫藥股

股樓投資 18:16 2020/12/18

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上周五，山西省和四川省藥械集採網接連發出第四批國家採報量通知，今次第四批國採涵蓋有44個品種，此次藥品國採可持續2020年12月30日前結束。

興業證券指近期藥品集採為口服類藥品為主要集採目標，涉及港股醫藥公司共10家，分別為石藥集團，中國生物製藥，翰森製藥，石四藥集團，四環醫藥，東陽光藥，山東新華製藥，綠葉製藥和康哲藥業，上藥中西製藥，共計19個品種藥品。該行點評各隻醫藥股：

1，中國生物製藥，石藥集團，東陽光藥，石四藥集團，康哲藥業：本次集採涉及的相關公司產品對應的市場份額均極低，若能在集採中順利中標，有望在低銷售成本投入的情況下實現銷量的快速提升，從而打開市場。

2，翰森製藥(03692)：公司本次共有4款產品被其他分集採摘目錄，其中卡格列淨，北替佐米，瑞格列奈均已有一定的市場份額。若本次集採價格降幅與前有時相近，這些產品的收益或受到一定的影響，但這些產品在公司收入中的佔比不高，對業績影響有限。

3，綠葉製藥(02186)：公司的思瑞康（富馬酸喹硫平）被分為本次集採目錄。喹硫平口服常釋劑型已於2020年8月被替代藥品全國集採目錄，本次涉及的是口服緩釋劑型。我們逐步達到國內緩釋劑型目前佔思瑞康總收入的10％-20％左右，而思瑞康在公司收入中的佔比約20％，覆蓋患者對精神用藥的黏性性，在藥品集採結果落地之後，不確定性消除，未來業績可預見性更強，板塊估計大概率會有所改善。

 

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