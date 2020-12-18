【阿里巴巴】傳中央聯合調查組進駐 阿里巴巴：純屬謠言

▲ 有傳中央一個調查組本周進駐阿里巴巴集團，阿里巴巴否認，稱純屬謠言。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲與8名企業家、學者創辦的湖畔大學昆明分校規劃項目上周四（10日）被當局叫停，引起熱議。自由亞洲電台再引述消息人士報道，中央一個聯合調查組本周進駐阿里巴巴集團，具體情況仍待進一步了解。

阿里巴巴最新回應表示，有關外媒報道中央聯合調查組進駐阿里巴巴一事，純屬謠言，將追究造謠者的責任。阿里稱，一直認為阿里巴巴的發展得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，得益於中國這個全球最大的市場，相信監管讓平台型企業不僅自身發展好，還能更好地服務於整個社會的可持續健康發展，帶來更多百花齊放的創新，這是阿里巴巴真實的態度和行動原則。

阿里巴巴今日收報255.6元，跌0.9%，成交61億元。

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湖畔大學由馬雲、柳傳志、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等共同發起創辦，旨在培養新一代企業家。湖畔大學今年8月確定在雲南滇池設立分校，不過內地當局上周表示，因片區控規編制範圍調整，終止該規劃項目，湖畔大學雲南分校停止招標。

報道引述昆明大學金融學者張謹稱，以當前中國政治形勢發展，馬雲的處境會越來越糟糕，螞蟻集團所涉金融業務為政府命脈，同時馬雲批評監管問題，完全是向高層權力發出挑戰。另外，政府也意識到商人聯合的危險性，下一步可能是關閉湖畔大學。

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