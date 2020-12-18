【小米股價】小米組織架構重組　新設3大部門　推進「手機×AIoT」核心戰略

▲ 小米集團組織變革，設立3大部門，推進「手機 X AIoT」戰略。

小米集团 （01810） 今日公布最新組織架構升級及幹部任命，新成立三個互聯網一級部門，分別為軟件與體驗部、互聯網業務部、業務中台部，部門總經理分別是金凡、馬驥、仇睿恒。小米稱，本次重組是為落實「手機×AIoT」戰略，希望能進一步提升手機及其它核心設備的互聯互通能力及整體體驗，完善長期可持續的高效商業模式，加強數字化能力建設。



小米將過去幾大部門中的互聯網服務合並，成立三個新部門。軟件與體驗部是由原互聯網一部、電視部、筆記本電腦部、帶屏音箱、相冊、雲、帳號和負一屏等核心體驗業務相關部分組成。負責手機及其它核心硬件的基礎體驗和互聯互通能力提升，包括各核心硬件上的系統服務、系統應用、帳號和雲服務，完善用戶整體體驗。

其次，互聯網業務部是由原互聯網一部的小米移動業務、商務部門，互聯網二部至五部和互聯網商業部的廣告銷售等部分組成。負責為全球用戶提供優質的互聯網服務，持續探索創新，提升小米互聯網生態價值，構建長期可持續的商業模式。

值得注意的是，小米新成立業務中台部，由原商業産品、大數據和雲平台部分業務組成。負責規劃並落地小米集團的數字化轉型，建設集團數據資産，實現集團的數據化運營和管理，提升整體運營效率。

小米今日股價回吐約1.71%，收報28.8元，成交41.1億元。

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編輯：陳華