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7間旅行社涉嫌騙取防疫基金 騙取共284萬元津貼

環球政經 18:18 2020/12/18

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受新冠肺炎疫情影響旅遊業、飲食也大受打擊，旅遊業尤其是停擺無期。政府4月曾推出「防疫抗疫基金2.0旅遊業支援計劃」，向旅行代理商發放一筆過2萬元至20萬元不等的津貼。

【施政報告2020】政府將為旅遊業推額外紓困措施 承擔額近6億元 支援企業方案一覽：【下一頁

在政府「雪中送炭」之時，有卻7間本地小型旅行社卻有心騙取津貼，誇大實際聘請員工數量、配合假糧單、強積金供款紀錄，騙取約共284萬元津貼。

【國泰裁員】空姐機師成失業大軍怎麼辦? 地產代理力吸航空旅遊業界人士加盟：【下一頁

旅行代理商註冊處在審批時已發現有可疑，津貼並未批出，反而轉介警方跟進。警方經調查後，以「串謀詐騙」拘捕62人，當中包括8名旅行社董事，他們亦涉嫌提交虛假文件及招攬親友參與行騙。

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責任編輯：翁嘉陽

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