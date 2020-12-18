【新冠疫情】醫療系統瀕崩潰 瑞典佛系抗疫「宣布」失敗

瑞典面對新冠疫情,採取「群體免疫」方案,即任由疫情爆發,直至大部份人產免疫,同時呼籲民眾自律,保持社交距離, 採取寛鬆的抗疫措施,沒有封城,更不關閉商店及學校。

11月份有當地數據顯示首者斯德哥爾摩居民只有三分一人帶有新冠病毒抗體，人數雖是10月時的兩倍，但比預期的「大部分」依然差得遠,情況不似預期。自九月起確診人數更不斷上升。人口1000萬的瑞典,至今確診人數達35萬,死亡人數7800人,死亡人數比例是北歐中最高,其醫療系統近乎崩潰,有醫護人員捱不住辭職,甚至要向外求助,獲芬蘭及挪威等提供醫療協助。

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近日其國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）在電視上就疫情公開說:「許多人死，我認為我們已經失敗了。」國王的言論等同宣布瑞典一直採取的「佛系抗疫」失敗。隨之而來是收緊防疫措施, 瑞典已頒限聚令, 限制8人或以上的聚集，並禁止晚上10時後賣酒，夜店晚上10時半後不准營業。

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責任編輯：鄭靜珊