【劉‧住保鮮期@iM網欄】2020，令你懊惱嗎？

說時遲、那時快，又到年尾，相信2020年對大家來說，絕對是一個令人超級懊惱(Oh No!)的一年。我想除了拜登之外，應該沒有太多人喜歡這年。 在我認識的朋友當中，有人被裁，有人失業，但亦有人在市道這麼差之時，一樣獲得升遷機會。最弔詭的是日復一日後，他們今天卻得到意料之外的結果。看完以下這兩個2020的個案，你會驟然發覺原來禍福不由人決定，兜兜轉轉命運自會為你作安排。

認識在餐飲集團工作多年的張總監，去年因種種原因裸辭，放棄高薪厚職，毅然離開工作超過20年的崗位，跳入沒有工作的「超級舒適圈」，那份瀟灑令人羨慕。由社會事件至疫情爆發初期的大半年內，一直都未曾找到新工作，自然成為失業大軍的一員。早前他和我茶敘時曾說：「弊傢伙，玩大咗。如果知道市道會咁差，我就忍住唔劈炮啦! 」噢！當初的堅持，現已令你很懷疑，很懷疑⋯⋯這一次，你真的很介意。一向樂天知命有佛系精神的我，曾安慰他說：「在疫情期間，高薪要職是急不得、求不得、搶不得。放開心情，自然會有所得。」估不到數月後有老闆找他入股開食肆，營運經驗豐富的朋友絕對靠得住，在旺區頂手一優質舖位，還成功跟業主爭取到十個月的免租期，完成「筍deal」，找到新商機之餘，還成功轉跑道，上月已搖身一變成為食肆老闆之一。

年初，舊同事黃小姐獲公司提拔到澳門分行當高層。升職加薪兼享海外僱員福利當然是一件美事，而且澳門和香港有海陸空交通貫穿，非常方便。上任初期，她還每天穿梭港澳，經歷朝七出門晚十一歸家的跨境職人旅程，旁人勸她住在澳門，週末才回香港，但她卻堅持每天要和老公有短暫相聚的時光，這也不稀奇，皆因她的老公年青有為且身居要職，所以，大家會理解她的堅持。當然，我更非常欣賞她的體魄和毅力啦！ 怎料疫情三月爆發時，從澳門入境香港需要被強制家居檢疫隔離14天。在這情況下，為免來來回回在澳門和香港兩地檢疫隔離合共一個月，她只好馬上在澳門租屋暫住。結果疫情反覆，多月來都通關無望，就算現在入境澳門亦必須檢疫隔離兩星期，結果被逼原地滯留和「咁筍嘅老公」分隔兩地，不擔心情變或被小三入侵就是假的。雖然可以科技維繫感情，難道真是「越難越愛」嗎？今次可真徹底考驗他們的感情。再者，往澳門旅遊和去居住是兩回事。當地人能夠享有政府發出價值數千澳元的消費卡，疫情期間，所有食肆和消費場所都有為澳門人設優惠。外勞卻只能以優惠價錢購買口罩，除此之外，別無其他福利。她對我笑說：「看似美好的升職加薪大好前途，卻被大環境的突變打亂陣腳，要和愛人長時間分離，擔心有小三入侵，寄居小城市澳門做二等公民，成為外勞群組一員，感覺尤如子華神經典語錄之「最後的童話」一樣……朋友，事實真的並非如想像般美滿。」

我希望藉着以上的分享和大家互勉。其實，生活中苦與甜的界線是可以模糊不清的。看似苦，卻是甜，驟覺美，原是夢。如果大家都能夠中和每天生活中的困苦和甜美，更甚聚焦幸福開心樂事，自然在順境逆境中，也能夠隨心順意，安然渡過！祝願各位讀者，昂首跨過2020，闊步邁向2021！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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