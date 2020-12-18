【香港航空】港航明年1月起恢復往大阪航線 逢周日起增多一班往東京航班

香港航空宣布，將明年1月2日恢復往大阪航線，逢每星期四和六飛往關西國際機場，同時由明年1月1日起逢周日增加多一班飛往東京的航班。

目前每周五有航空飛往成田國際機場，現時有大阪及東京航線同樣使用空中巴士A3330客機；受疫情影響，香港航空因疫情關係，暫停日本航線接近一年，已於本月初恢復了往東京的服務。

港航指飛機飛行前，會進行深層清潔和消毒機艙，並機上安裝了高效濾網(HEPA)過濾有害病菌，並將空氣流動調至最大，以確保機艙中的所有空氣每三分鐘過濾一次。他們亦會強制乘客佩戴口罩、自助辦理登機手續和登機、登機前量度體温。惟現時日本只允許有日本居留簽證的外國人或符合資格的商務旅客入境，不接受短期逗留的人士旅客之申請。

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責任編輯：潘曉豐