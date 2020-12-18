【新冠疫苗】國泰：有能力一次過運送100萬劑疫苗

▲ 【新冠疫苗】國泰：以包機形式一次過可運送100萬劑疫苗

政府採購的新型冠狀病毒疫苗最快下月抵港。機管局表示，現時包括疫苗在內的進口冷凍藥品，運送時會獲優先處理，以期以最短時間將貨物送至收件人手上。國泰航空貨運服務總經理劉爾修指出，已做好準備運送疫苗的功夫，以包機形式一次過運送約100萬劑疫苗不會有太大問題，亦能以半包機形式運送。據了解，正常情況下，未必會用全機來運送疫苗。

機管局發言人指出，現時香港機場有完整的冷凍運輸鏈，用於儲存冷凍藥物的冷凍庫最低溫度達負25度。雖然有疫苗需要存放於負70度的環境，但據了解廠商有技術，可以特殊包裝處理疫苗，經密封處理後，疫苗的存放溫度將會提高，甚至可於零度以上存放。

劉爾修指出，將到港的疫苗主要分為兩款，包括要存放在2至8度的疫苗，可以利用流動雪櫃儲存，每個流動雪櫃可以存放約15至17萬劑；而需要在負70度冷藏的疫苗，就要計算每個儲存庫的載量、及乾冰重量等，再計算每班機能運載多少劑量。

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編輯：吳敏芳