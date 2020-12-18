【移民理財】蘇民峰授移民英國、澳洲、加拿大理財大計　建持續收入　唔好食老本

過去一年，近年香港再興起移民潮，堪輿學家蘇民峰日前接受《iMoney》專訪，他見盡不少客人移民到台灣、塞浦路斯，更多是移民英國。數口精明的蘇師傅除了給予客人玄學意見，原來他更會幫客人計計數，傳授移民理財大計。

他留意到一些人在港只得一層樓，要賣出才能移民，他坦言這類人要「食老本」，在財務上最有危機。「起埋買兩層樓，先有持續收入！」他經常建議客人至少留一層樓在香港收租，幫補在外國的生活費。

蘇師傅點評移民英國、加拿大、澳洲、日本（請點按圖片觀看文字）

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分拆物業收租 應付外國生活

他舉例若一對夫婦在香港有總值3,000萬元的物業，拆開做3個各1,000萬元的香港物業，每個物業每月收租2萬元，一個月收租6萬元，足夠在外國租樓和生活，而且還可儲錢，再在外國買樓。理想還理想，奈可蘇師傅也明白現在香港出現信心危機，「啲人唔信香港！」一些客戶執意盡沽香港資產，移民理財大計便相當難計。「揸住3,000萬元，去英美好快使晒！我哋去歐洲生活一日要1,000港元，除非你好慳。」若資產不多，他認為可考慮移居生活成本低的地方，包括塞浦路斯或台灣，例如在台灣開民宿，有生意就做生意，沒有生意休息，蘇師傅不諱言是「打倒褪」，即降低生活水平的生活，若港人接受到也可以，但他自言接受不到台灣。

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他續說，移民哪些地區也視乎個人性格。「我係傷官七殺、招積認叻、鋒芒畢露脾氣唔好，就要揀一啲大上大落嘅地方，係講實力，唔係講人情嘅地方。如何係食神正印正官、光明正大、循規蹈矩，好介意人點睇你，適宜去講人情嘅地方，例如台灣。」

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責任編輯：葉卓偉