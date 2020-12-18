【新股IPO】Coinbase擬美國上市　或成首家上市加密貨幣交易平台　估值至少80億美元

▲ 美國加密貨幣交易平台Coinbase擬美國上市，或成為全球首家上市加密貨幣交易平台。

加密貨幣比特幣（Bitcoin）昨突破23000美元關口，價格勢如破竹正值行情暴漲之際，美國最大加密貨幣交易平台Coinbase宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）以保密方式提交上市申請，成為首家試水公開市場的加密貨幣交易平台。惟Coinbase拒絕披露更多上市細節。

比特幣升穿23000美元關口，詳情，【下一頁】

比特幣近日屢創新高，升穿2萬美元後繼續上漲，接連突破21000美元、22000美元、23000美元三道關口，而今年以來，比特幣漲幅已超200%。

投資界如何看比特幣？詳情，【下一頁】

彭博報道，加密貨幣投機構Multicoin Capital聯合創辦人Kyle Samani形容，Coinbase上市足以成為載入數字貨幣行業史冊的「重大事件」（Huge Event）。因有助加密貨幣合法化、被主流機構接受，也為投資者可在不提供特定資產的情況下，押注加密貨幣。

Coinbase於2012年成立，目前在全球超過100個國家或地區，擁有逾3500萬名用戶，平台上資產逾250億美元。

Coinbase2018年獲得老虎環球基金（Tiger Global Management）注資3億美元後，估值已超過80億美元。另外，投資者還包括Andreessen Horowitz、Y Combinator、Greylock Partners等，共集資超過5億美元。考慮到比特幣價格行情大好，以及最近IPO需求火熱，Coinbase目前的估值預計較2018年有顯著提升。

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編輯：陳華